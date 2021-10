La Cina ha una mossa per risolvere in casa il caos Evergrande (Di martedì 5 ottobre 2021) La Cina cerca una soluzione alla crisi del colosso immobiliare Evergrande che, da un lato, scongiuri la possibilità del contagio sui mercati globali e, dall’altro, consenta alla società di completare la costruzione degli immobili in corso e di consegnare nei tempi previsti le case ai cittadini che hanno comprato sulla carta. Seguendo questo doppio binario, il governo di Pechino, che ha dato priorità alla domanda di abitazione a prezzi contenuti dei cinesi ma non è insensibile al discredito che questa scelta potrebbe gettare sulla sua credibilità internazionale, sta favorendo l’acquisizione della quota di maggioranza di Evergrande da parte di un altro grande gruppo immobiliare del paese, Hopson Development, fondato nel 1992 a Guangzhou. Della serie, i panni sporchi si lavano in famiglia. La notizia, anticipata ieri dal Global Times, è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Lacerca una soluzione alla crisi del colosso immobiliareche, da un lato, scongiuri la possibilità del contagio sui mercati globali e, dall’altro, consenta alla società di completare la costruzione degli immobili in corso e di consegnare nei tempi previsti le case ai cittadini che hanno comprato sulla carta. Seguendo questo doppio binario, il governo di Pechino, che ha dato priorità alla domanda di abitazione a prezzi contenuti dei cinesi ma non è insensibile al discredito che questa scelta potrebbe gettare sulla sua credibilità internazionale, sta favorendo l’acquisizione della quota di maggioranza dida parte di un altro grande gruppo immobiliare del paese, Hopson Development, fondato nel 1992 a Guangzhou. Della serie, i panni sporchi si lavano in famiglia. La notizia, anticipata ieri dal Global Times, è ...

Advertising

g_zerbato : RT @GiuliaTamagnin1: Sapete se è vero, qualcuno sa se è vero che in Cina stanno cadendo i droni ? (lo sto CHIEDENDO, è una DOMANDA) - mnindublin : RT @full_of_buttaah: io lo racconterò ai miei nipoti di quella sera in cui tutti i social non funzionavano più e improvvisamente ci fu una… - dariuxman : Questa immagine mi ricorda una frase del Santo Freinademetz, missionario in Cina: sono qui nella mia celletta, vedo… - __fenolftaleina : RT @full_of_buttaah: io lo racconterò ai miei nipoti di quella sera in cui tutti i social non funzionavano più e improvvisamente ci fu una… - zairaah_ : RT @full_of_buttaah: io lo racconterò ai miei nipoti di quella sera in cui tutti i social non funzionavano più e improvvisamente ci fu una… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina una Hanno vinto gli astensionisti ...istituirebbe (con aspirazioni di incostituzionale retroattività) una multa per le aziende che delocalizzano, nell'importo proposto (in bozza) di 50 mila euro per lavoratore licenziato: non in Cina e ...

Russia: svolto un nuovo test del missile ipersonico Zircon da un sottomarino ... Michael Griffin, la rivista militare ha riferito che gli Stati Uniti "non dispongono di sistemi che potrebbero costituire una minaccia adeguata per Cina e Russia", nonostante il Paese abbia ...

L’enorme debito della Cina e il rischio contagio per l’Occidente Il Sole 24 ORE Cina: nuova regolamentazione contro le microtransazioni Come faranno ora tutte quelle compagnie cinesi che vivono predando i loro clienti con sistemi monetari assimilabili al gioco d'azzardo? La Cina ha varato una nuova regolamentazione che va sostanzialme ...

La Cina ha una mossa per risolvere in casa il caos Evergrande Iniettare liquidità a breve termine, evitare il contagio del settore bancario e garantire la consegna degli immobili comprati dalla classe media cinese. Il governo di Pechino vuole ristrutturare il se ...

...istituirebbe (con aspirazioni di incostituzionale retroattività)multa per le aziende che delocalizzano, nell'importo proposto (in bozza) di 50 mila euro per lavoratore licenziato: non ine ...... Michael Griffin, la rivista militare ha riferito che gli Stati Uniti "non dispongono di sistemi che potrebbero costituireminaccia adeguata pere Russia", nonostante il Paese abbia ...Come faranno ora tutte quelle compagnie cinesi che vivono predando i loro clienti con sistemi monetari assimilabili al gioco d'azzardo? La Cina ha varato una nuova regolamentazione che va sostanzialme ...Iniettare liquidità a breve termine, evitare il contagio del settore bancario e garantire la consegna degli immobili comprati dalla classe media cinese. Il governo di Pechino vuole ristrutturare il se ...