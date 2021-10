Kuipers e le sue partite indimenticabili | Italia - Inghilterra | che sogno

(Di martedì 5 ottobre 2021) Björn, arbitro olandese da poco ritiratosi, verrà premiato in occasione di- Spagna di Nations League come miglior direttore di gara di Euro 2020. L'intervista di Edoardo Lusena.

Björn Kuipers, arbitro olandese da poco ritiratosi, verrà premiato in occasione di Italia - Spagna di Nations League come miglior direttore di gara di Euro 2020. L'intervista di Edoardo Lusena. Il riconoscimento andrà all'arbitro olandese Bjorn Kuipers, che ha diretto la finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra.