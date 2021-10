Koulibaly | il legale | Insulti razzisti? Gli ho chiesto scusa in nome degli italiani La sua risposta è stata sorprendente

(Di martedì 5 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Fulvio Marrucco,di Kalidou. Di seguito quanto dichiarato “Il mio parere sugli? È uno schifo, in Italia non è maipresa in seria considerazione la vicenda del razzismo. Da noi non c’è cultura e lo si può riscontrare dal poco spazio trovato dalla vicenda sui quotidiani nazionali. Due settimane primadi Firenze c’erano stati i cori discriminatori contro Napoli a Udine e il tutto si era risolto con soli 10.000 euro di multa. Faccio fatica a vedere possibili miglioramenti della società italiana su un problema superato brillantemente in tanti altri paesi europei e mondiali". FOTO: Imago "Reazioni di ...

Advertising

gilnar76 : Koulibaly, il legale: 'Insulti razzisti? Gli ho chiesto scusa in nome degli italiani. La sua risposta è stata sorpr… - Spazio_Napoli : Koulibaly, il legale: 'Insulti razzisti? Gli ho chiesto scusa in nome degli italiani. La sua risposta è stata sorpr… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly legale

Fulvio Marrucco, avvocato edi Nikola Maksimovic, è intervenuto a Si gonfia la rete , in onda su Radio Marte per parlare ... Anche? Allo stato attuale no. Il 25% di una mensilità? ...Al 55 arriva il gol del pari dei russi: cross di Moses, tocca Anguissa e poi, la palla ... Read More World Britney Spears, il padre Jamie non è più il suo tutore30 Settembre 2021 Jamie ...Fulvio Marrucco fa parte dell'entourage del procuratore di Kalidou Koulibaly: 'Lui gioca nel paese Napoli, difeso strenuamente contro ogni tipo di insulto'.Fulvio Marrucco, avvocato e legale di Nikola Maksimovic, è intervenuto a Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte per parlare della situazione del ...