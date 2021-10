Koulibaly, il giudice sportivo rinvia la decisione sui cori razzisti (Di martedì 5 ottobre 2021) La decisione in merito a eventuali provedimenti sul caso Koulibaly, oggetto di insulti razzisti alla fine di Fiorentina - Napoli, era attesa per oggi, ma il giudice sportivo Mastrandrea ha invece ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Lain merito a eventuali provedimenti sul caso, oggetto di insultialla fine di Fiorentina - Napoli, era attesa per oggi, ma ilMastrandrea ha invece ...

Advertising

zazoomblog : Cori razzisti a Koulibaly in Fiorentina-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo - #razzisti #Koulibaly - CalcioNapoli24 : - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Insulti a Koulibaly, il Giudice Sportivo rinvia la decisione aspettando la Procura Figc. Multa da 10mila euro alla Fiore… - cmdotcom : #Giudice Sportivo: 2 giornate ad #Acerbi e #Bastoni. Multe per #Milan, #Atalanta, #Napoli e #Fiorentina, ma non per… - LALAZIOMIA : Giudice Sportivo: 2 giornate ad Acerbi e Bastoni. Multe per Milan, Atalanta, Napoli e Fiorentina, ma non per il cas… -