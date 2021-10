Katia Ricciarelli nella bufera: “Purtroppo, non sempre i grandi lo sono anche nella vita” (Di martedì 5 ottobre 2021) Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, è uno dei concorrenti della Casa del grande fratello vip e si è molto unito a Solei e con lei si confida tantissimo. I due ragazzi parlano molto anche degli aspetti più difficili del loro carattere e delle loro esperienze di vita che, nel caso di Nicola Pisu, sono molto pesanti e dure ma ormai, per fortuna, superate. Katia Ricciarelli offende Nicola Pisu “Quando parla non lo capisco” Soleil Sorge e Nicola Pisu chiacchierano tanto e durante una di queste chiacchierate, lui le ha raccontato: “Io, nella scuola pubblica, ho fatto più amicizie che mi sono anche rimaste, gente più semplice”. E poi, a proposito dei suoi problemi con la droga e del suo passato difficile ha detto: “Ero sregolato in ... Leggi su cityroma (Di martedì 5 ottobre 2021) Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, è uno dei concorrenti della Casa del grande fratello vip e si è molto unito a Solei e con lei si confida tantissimo. I due ragazzi parlano moltodegli aspetti più difficili del loro carattere e delle loro esperienze diche, nel caso di Nicola Pisu,molto pesanti e dure ma ormai, per fortuna, superate.offende Nicola Pisu “Quando parla non lo capisco” Soleil Sorge e Nicola Pisu chiacchierano tanto e durante una di queste chiacchierate, lui le ha raccontato: “Io,scuola pubblica, ho fatto più amicizie che mirimaste, gente più semplice”. E poi, a proposito dei suoi problemi con la droga e del suo passato difficile ha detto: “Ero sregolato in ...

