Kate Middleton, l’abito da lady costa meno di 20 euro e possiamo averlo tutte (Di martedì 5 ottobre 2021) Kate Middleton torna agli impegni istituzionali con una visita al University College London’s Centre for Longitudinal Studies dove si presenta con un look riciclato, firmato Zara, che costa meno di 20 euro. l’abito di Zara in saldo Dopo il meraviglioso look d’oro sfoggiato alla prima di No Time to Die e dopo aver stupito col tailleur ciclamino durante il tour in Irlanda del Nord, Kate Middleton decide di pescare dal suo guardaroba l’abito per la visita al college. Si tratta di un maxi vestito in principe di Galles, bianco e nero, di Zara, con gonna morbida lunga fino ai polpacci, maniche lunghe leggermente a sbuffo, cintura alta in stoffa e fiocco al collo, uno dei dettagli bon ton più amati dalla Duchessa di Cambridge. ... Leggi su dilei (Di martedì 5 ottobre 2021)torna agli impegni istituzionali con una visita al University College London’s Centre for Longitudinal Studies dove si presenta con un look riciclato, firmato Zara, chedi 20di Zara in saldo Dopo il meraviglioso look d’oro sfoggiato alla prima di No Time to Die e dopo aver stupito col tailleur ciclamino durante il tour in Irlanda del Nord,decide di pescare dal suo guardarobaper la visita al college. Si tratta di un maxi vestito in principe di Galles, bianco e nero, di Zara, con gonna morbida lunga fino ai polpacci, maniche lunghe leggermente a sbuffo, cintura alta in stoffa e fiocco al collo, uno dei dettagli bon ton più amati dalla Duchessa di Cambridge. ...

