Karina Cascella, la FOTO dal passato la rende irriconoscibile: “Non ero poi così male” (Di martedì 5 ottobre 2021) Karina Cascella sorprende il web con uno scatto del passato, l’opinionista è irriconoscibile e i fan stentano a credere che sia lei, la FOTO è virale. Tutti la conoscono per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 5 ottobre 2021)sorpil web con uno scatto del, l’opinionista èe i fan stentano a credere che sia lei, laè virale. Tutti la conoscono per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Simone_JMR : Non vedo l’ora di rivedere le poesie di Carmen Di Pietro, le urla tra la Groppelli e la Monsè, sapere se Eva e Merc… - marcoerre22 : Paola Caruso, Karina Cascella, Giovanni Ciacci, Caterina Collovati, Elena Morali, Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti… - pnkmvn : @mariahsbubble che animale da reality karina cascella perché quel nano bastardo non la fa entrare - mariahsbubble : Karina Cascella ora che Barbara d’Urso tornerà a parlare di #GFVIP a Pomeriggio 5 - mariahsbubble : Karina Cascella, Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Francesca de André, Roberto Alessi etc. tornano a respirare -