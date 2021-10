Karim Benzema a processo per il caso Valbuena

(Di martedì 5 ottobre 2021) Da più di sei mesiè in attesa di giudizio per il presunto ricatto a Mathieu, che nel giugno del 2015 pagò degli estorsori, i quali minacciavano di rendere pubblico un video intimo dell’ex centrocampista del Marsiglia. Tra il 20 e il 22 ottobresarà processato dal tribunale di Versailles. Una L'articolo

Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco),(Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG). ...Nel mese di settembre Osimhen è stato il miglior marcatore dei top 5 campionati europei, insieme a, ed è già vicino ai 10 gol realizzati lo scorso anno dove gli infortuni hanno ...Da più di sei mesi Karim Benzema è in attesa di giudizio per il presunto ricatto a Mathieu Valbuena, che nel giugno del 2015 pagò degli estorsori, i quali minacciavano di rendere pubblico un video ...La Juventus continua a lavorare in ottica futura per colpi importanti: il top player può andar via, ecco l'intreccio ...