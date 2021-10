Juventus-Roma, Mourinho rischia di rinunciare ad un titolare: di nuovo problema sudamericani? (Di martedì 5 ottobre 2021) La sosta delle Nazionali porta molto spesso brutte notizie agli allenatori di Serie A. Tra infortuni o viaggi transatlantici a poche ore dal match, spesso e volentieri le squadre devono rinunciare a parecchi giocatori. Come per la scorsa sosta di campionato, anche questa volta si prospettano problemi per i rientri di alcuni sudamericani. Nello specifico Mourinho dovrà aspettare fino all’ultimo per capire se potrà contare sul suo terzino titolare per Juventus-Roma. Infatti Vina sarà impegnato con il suo Uruguay fino a qualche ora prima dell’inizio del match all’Allianz Stadium il 17 Ottobre. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021) La sosta delle Nazionali porta molto spesso brutte notizie agli allenatori di Serie A. Tra infortuni o viaggi transatlantici a poche ore dal match, spesso e volentieri le squadre devonoa parecchi giocatori. Come per la scorsa sosta di campionato, anche questa volta si prospettano problemi per i rientri di alcuni. Nello specificodovrà aspettare fino all’ultimo per capire se potrà contare sul suo terzinoper. Infatti Vina sarà impegnato con il suo Uruguay fino a qualche ora prima dell’inizio del match all’Allianz Stadium il 17 Ottobre. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Advertising

juventusfc : #JuveRoma, tutte le fasi di vendita dei biglietti! ?? Si comincia mercoledì! - Gazzetta_it : Dybala, per la Roma c'è speranza, tempi più lunghi per Morata - FIGCfemminile : ?? | BIG MATCH Sono cariche di entusiasmo e decise a recitare un campionato da protagoniste ?? AS Roma Femminile… - calciomercatoit : ??#Smalling alle prese con una lesione al flessore della coscia destra. Salterà #JuveRoma del 17 ottobre! - teladoiotokyo : AS Roma ? Infortunio per Smalling: A poco meno di due settimane dalla partita contro la Juventus...… -