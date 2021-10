Juventus, rinnovo Dybala e non solo: la situazione (Di martedì 5 ottobre 2021) rinnovo Dybala, ultimo atto Finalmente ci siamo, il rinnovo di Dybala con la Juventus ci sarà. L’agente dell’argentino, Jorge Antun, era a Torino da luglio, quando cominciarono i primi contatti per prolungare il contratto di Dybala e, dopo 70 giorni di trattativa estenuante, è ripartito per l’Argentina. Adesso è arrivato il momento degli avvocati: bisogna sistemare quei piccoli aspetti burocratici, come diritti d’immagine e tassazioni, per poi arrivare alla tanta attesa firma del rinnovo del contratto. Dybala è al centro del progetto di Massimiliano Allegri e, dopo il rinnovo, lo sarà ancora più saldamente. Secondo Goal.it, con il nuovo contratto, l’Argentino guadagnerà 8 milioni netti più bonus a stagione, contratto che scadrà ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021), ultimo atto Finalmente ci siamo, ildicon laci sarà. L’agente dell’argentino, Jorge Antun, era a Torino da luglio, quando cominciarono i primi contatti per prolungare il contratto die, dopo 70 giorni di trattativa estenuante, è ripartito per l’Argentina. Adesso è arrivato il momento degli avvocati: bisogna sistemare quei piccoli aspetti burocratici, come diritti d’immagine e tassazioni, per poi arrivare alla tanta attesa firma deldel contratto.è al centro del progetto di Massimiliano Allegri e, dopo il, lo sarà ancora più saldamente. Secondo Goal.it, con il nuovo contratto, l’Argentino guadagnerà 8 milioni netti più bonus a stagione, contratto che scadrà ...

