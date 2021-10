Juventus | pronto l’assalto al top player della Serie A in estate

(Di martedì 5 ottobre 2021)in pole per Vlahovic. Nonostante il possibile riscatto o meno di Morata, la Juve pensa all’acquisto di Dusan Vlahovic. Il 21enne serbo ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2023 e tentenna sul rinnovo. Un investimento per presente e futuro. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore. In Serbia sostengono che la Juve sia in pole. Lastudia una doppia strategia: affare alla Chiesa, dunque prestito biennale con obbligo e pagamento dilazionato, oppure un’operazione allargata inserendo una o due contropartite tecniche. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, il Milan la ribalta: pronto il super rilancio! - 11contro11 : Pronto soccorso #SerieA: lista ... #Atalanta #Bologna #Cagliari #Empoli #Fiorentina #Genoa #HellasVerona #Inter… - infoitsport : Deschamps: “Pronto a allenare in futuro la Juventus? “si e no” - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: ?? #Nations League, Immobile KO: pronto Kean, ma serve l’ok della UEFA #Allegri #Juve #Juventus #SerieA #TorinoJuventus #J… - TuttoJuve24 : ?? #Nations League, Immobile KO: pronto Kean, ma serve l’ok della UEFA #Allegri #Juve #Juventus #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pronto

Tutto Juve

La, in grande ripresa dopo il successo sul Toro (terza vittoria consecutiva), ha 4 motivi ... Insomma, da un mese e mezzo Handanovic ( giàil suo sostituto per la prossima stagione : ...E bisogna ricordare che nelle settimane passate il portiere del Milan, Mike Maignan, era stato insultato da un tifoso (tifoso?) della, poi identificato e punito con l'interdizione dall'...Soltanto dettagli da limare per il rinnovo del colombiano. Perin, De Sciglio e Bernardeschi gli altri in scadenza a giugno: ecco la situazione ...Necessario un attaccante La Juventus ha bisogno di un attaccante, non è bastato il colpo Kean lo scorso agosto, non ha soddisfatto pienamente Massimiliano Allegri. L'Azzurro ha avuto un minutaggio min ...