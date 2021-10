Juventus, McKennie ai saluti: già pronto il sostituto. La situazione (Di martedì 5 ottobre 2021) Calciomercato Juventus: Weston McKennie potrebbe salutare a gennaio, ma i bianconeri avrebbero già pronto il sostituto Secondo quanto riferito da Tuttosport, se dovesse arrivare una proposta di circa 30 milioni di euro nel mercato di gennaio, la Juve potrebbe pensare di cedere Weston McKennie, portando a Torino un nuovo centrocampista. L’americano non ingrana: deludente, fino a questo momento, il suo inizio di stagione con Allegri. L’indiziato numero uno a prendere il suo posto sarebbe Aurelien Tchouameni, classe 2000 che il Monaco valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Se non sarà McKennie il predestinato alla cessione, attenzione anche ad Aaron Ramsey, altro indiziato a lasciare Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Calciomercato: Westonpotrebbe salutare a gennaio, ma i bianconeri avrebbero giàilSecondo quanto riferito da Tuttosport, se dovesse arrivare una proposta di circa 30 milioni di euro nel mercato di gennaio, la Juve potrebbe pensare di cedere Weston, portando a Torino un nuovo centrocampista. L’americano non ingrana: deludente, fino a questo momento, il suo inizio di stagione con Allegri. L’indiziato numero uno a prendere il suo posto sarebbe Aurelien Tchouameni, classe 2000 che il Monaco valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Se non saràil predestinato alla cessione, attenzione anche ad Aaron Ramsey, altro indiziato a lasciare Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

