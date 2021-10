Juventus, Mancini: “Chiesa? Deve trovare stabilità, ma può migliorare tanto” (Di martedì 5 ottobre 2021) Chiesa e Donnarumma, i due gioiellini italiani Roberto Mancini e la Nazionale italiana stanno preparando la sfida di Nations League contro la Spagna valida come semifinale. L’allenatore ha parlato ai microfoni della UEFA, esprimendo la sua opinione su alcuni giovani della squadra. In particolare, queste sono le parole a proposito di Gianluigi Donnarumma: “Quando ha iniziato a giocare era giovanissimo e ha qualità molto importanti. Ogni anno migliora sempre di più e vuole essere considerato il miglior portiere del mondo. Siamo stati parecchio fortunati ad averlo all’Europeo”. L’altro ragazzo di cui ha parlato il mister interessa da vicino la Juventus, visto che si tratta di Federico Chiesa: “Penso possa migliorare ancora e lo sta già facendo sotto diversi aspetti. Atleticamente e ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021)e Donnarumma, i due gioiellini italiani Robertoe la Nazionale italiana stanno preparando la sfida di Nations League contro la Spagna valida come semifinale. L’allenatore ha parlato ai microfoni della UEFA, esprimendo la sua opinione su alcuni giovani della squadra. In particolare, queste sono le parole a proposito di Gianluigi Donnarumma: “Quando ha iniziato a giocare era giovanissimo e ha qualità molto importanti. Ogni anno migliora sempre di più e vuole essere considerato il miglior portiere del mondo. Siamo stati parecchio fortunati ad averlo all’Europeo”. L’altro ragazzo di cui ha parlato il mister interessa da vicino la, visto che si tratta di Federico: “Penso possaancora e lo sta già facendo sotto diversi aspetti. Atleticamente e ...

