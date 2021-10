Juventus, è tempo di rinnovi: dopo Dybala, ci siamo anche per Cuadrado (Di martedì 5 ottobre 2021) In arrivo notizie importanti per i tifosi della Juventus. Con l’accordo ormai concluso per il rinnovo di Paulo Dybala, un altro elemento cruciale della rosa bianconera potrebbe sottoscrivere il prolungamento contrattuale. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Juan Cuadrado, il cui contratto è in scadenza nel 2022, sembra essere ad un passo dal mettere nero su bianco il rinnovo fino al 2023. L’esterno colombiano, nell’ultimo periodo, ha portato alla causa juventina parecchie ottime prestazioni, tanto da aver convinto la dirigenza a considerarlo uno degli insostituibili ed accontentarlo dal punto di vista economico. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021) In arrivo notizie importanti per i tifosi della. Con l’accordo ormai concluso per il rinnovo di Paulo, un altro elemento cruciale della rosa bianconera potrebbe sottoscrivere il prolungamento contrattuale. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Juan, il cui contratto è in scadenza nel 2022, sembra essere ad un passo dal mettere nero su bianco il rinnovo fino al 2023. L’esterno colombiano, nell’ultimo periodo, ha portato alla causa juventina parecchie ottime prestazioni, tanto da aver convinto la dirigenza a considerarlo uno degli insostituibili ed accontentarlo dal punto di vista economico. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

