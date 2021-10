Judo, al via domani i Mondiali Junior di Olbia. 31 italiani in gara, ambizioni importanti soprattutto al femminile (Di martedì 5 ottobre 2021) La lunga attesa è ormai terminata: cominciano domani ufficialmente i Campionati Mondiali Junior di Judo 2021, prima rassegna iridata giovanile del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Sarà la città sarda di Olbia ad ospitare la manifestazione (per la seconda volta nella storia sul suolo italiano dopo l’edizione di Roma 1986), che vedrà la partecipazione di quasi 500 atleti Under 21 provenienti da 72 Paesi diversi. Le competizioni, in programma da domani a domenica 10 ottobre, si svolgeranno sui tatami del Geopalace di Olbia per un totale di 14 titoli in palio a livello individuale ed uno a squadre. Presenti in Sardegna tanti protagonisti del presente e del futuro per il Judo internazionale, che cominciano il percorso di avvicinamento ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) La lunga attesa è ormai terminata: comincianoufficialmente i Campionatidi2021, prima rassegna iridata giovanile del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Sarà la città sarda diad ospitare la manifestazione (per la seconda volta nella storia sul suolo italiano dopo l’edizione di Roma 1986), che vedrà la partecipazione di quasi 500 atleti Under 21 provenienti da 72 Paesi diversi. Le competizioni, in programma daa domenica 10 ottobre, si svolgeranno sui tatami del Geopalace diper un totale di 14 titoli in palio a livello individuale ed uno a squadre. Presenti in Sardegna tanti protagonisti del presente e del futuro per ilinternazionale, che cominciano il percorso di avvicinamento ...

