Jessica Biel sarà Candy Montgomery nella serie prodotta per Hulu (Di martedì 5 ottobre 2021) La serie sull'assassina Candy Montgomery cambia protagonista: Elisabeth Moss ha passato il testimone a Jessica Biel. Jessica Biel è stata scelta come protagonista della serie Candy, sostituendo così l'attrice Elisabeth Moss che ha detto addio al progetto a causa di impegni presi in precedenza che le rendono impossibile recitare nella serie. Il progetto, ispirato a un fatto realmente accaduto, è stato scritto e sviluppato da Robin Veith e Nick Antosca, già nel team di The Act. Candy avrà quindi Jessica Biel, che farà parte anche del gruppo di produttori esecutivi, nella parte di Candy Montgomery. La ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Lasull'assassinacambia protagonista: Elisabeth Moss ha passato il testimone aè stata scelta come protagonista della, sostituendo così l'attrice Elisabeth Moss che ha detto addio al progetto a causa di impegni presi in precedenza che le rendono impossibile recitare. Il progetto, ispirato a un fatto realmente accaduto, è stato scritto e sviluppato da Robin Veith e Nick Antosca, già nel team di The Act.avrà quindi, che farà parte anche del gruppo di produttori esecutivi,parte di. La ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jessica Biel sarà Candy Montgomery nella serie prodotta per Hulu - glooit : Candy: Jessica Biel rimpiazza Elisabeth Moss nella serie true crime Hulu leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Candy: Jessica Biel rimpiazza Elisabeth Moss nella serie true crime Hulu - ModaCorriere : Justin Timberlake e Jessica Biel chiedono 35 milioni di dollari per dire addio alla loro casa - badtasteit : #JessicaBiel sostituisce #ElisabethMoss nel cast della serie #Candy, che verrà prodotta per #Hulu -