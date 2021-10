Jennifer Lawrence, quasi mamma per le strade di New York (Di martedì 5 ottobre 2021) Nessun annuncio ha suggellato la gravidanza di Jennifer Lawrence. L’attrice, le cui forme arrotondate hanno dato adito, da sole, ai primi pettegolezzi, si è limitata a confermare tramite un portavoce di essere in attesa del primo figlio. Se maschio, se femmina, se atteso entro la fine dell’anno o l’inizio di quello successivo, non si è data la pena di dirlo. Jennifer Lawrence, da due anni sposata con il collezionista d’arte Cooke Maroney, ha lasciato trapelare il minimo sindacale. Poi, ha proseguito con la vita di sempre: con le battaglie di sempre, le marce per le strade di New York, le stesse passeggiate con abiti comodi. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) Nessun annuncio ha suggellato la gravidanza di Jennifer Lawrence. L’attrice, le cui forme arrotondate hanno dato adito, da sole, ai primi pettegolezzi, si è limitata a confermare tramite un portavoce di essere in attesa del primo figlio. Se maschio, se femmina, se atteso entro la fine dell’anno o l’inizio di quello successivo, non si è data la pena di dirlo. Jennifer Lawrence, da due anni sposata con il collezionista d’arte Cooke Maroney, ha lasciato trapelare il minimo sindacale. Poi, ha proseguito con la vita di sempre: con le battaglie di sempre, le marce per le strade di New York, le stesse passeggiate con abiti comodi.

