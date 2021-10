«It’s coming Rome»: l’omaggio degli studenti della Sapienza a Giorgio Parisi dopo la vittoria del Nobel (Di martedì 5 ottobre 2021) «It’s coming Rome! Congratulazioni Giorgio!». Il leitmotiv della formidabile annata dello sport italiano si insinua anche nei festeggiamenti per la vittoria del Nobel per la Fisica, assegnato oggi al professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi. dopo l’annuncio della vittoria, arrivata grazie alla scoperta della reciproca influenza tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria, gli studenti del dipartimento di Fisica dell’ateneo romano, travolti dall’entusiasmo, hanno voluto omaggiare il loro professore con uno striscione che ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) «! Congratulazioni!». Il leitmotivformidabile annata dello sport italiano si insinua anche nei festeggiamenti per ladelper la Fisica, assegnato oggi al professore emerito dell’Università Ladi Roma e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei,l’annuncio, arrivata grazie alla scopertareciproca influenza tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria, glidel dipartimento di Fisica dell’ateneo romano, travolti dall’entusiasmo, hanno voluto omaggiare il loro professore con uno striscione che ...

