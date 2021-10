Italia’s Got Talent, il mondo piange il ballerino di 15 anni: aveva conquistato il pubblico e i giudici del talen show (Di martedì 5 ottobre 2021) Per tutti quelli che conoscevano la sua passione per il ballo, Mattia Montenesi era semplicemente Scatto. Un ragazzo genuino dalla forte attitudine alla danza. aveva conquistato tutti salpando palcoscenici dal calibro sempre più prestigiosi e persino in televisione, vincendo titoli e competizioni dappertutto. Un ragazzo pieno di energia, che purtroppo oggi piangono. Mattia, il ballerino … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 5 ottobre 2021) Per tutti quelli che conoscevano la sua passione per il ballo, Mattia Montenesi era semplicemente Scatto. Un ragazzo genuino dalla forte attitudine alla danza.tutti salpando palcoscenici dal calibro sempre più prestigiosi e persino in televisione, vincendo titoli e competizioni dappertutto. Un ragazzo pieno di energia, che purtroppo oggi piangono. Mattia, il… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

