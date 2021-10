Italia’s Got Talent, dramma improvviso: è morto un ballerino 15enne (Di martedì 5 ottobre 2021) Un terribile dramma quello che ha colpito Italia’s Got Talent. È morto un ballerino di 15 anni che aveva partecipato al Talent show A soli 15 anni, è scomparso Mattia Montenesi. Nato a Trieste, il giovane ballerino aveva conquistato tutta la sua città grazie alle sue spettacolari performance di break dance e balli acrobatici. Visto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Un terribilequello che ha colpitoGot. Èundi 15 anni che aveva partecipato alshow A soli 15 anni, è scomparso Mattia Montenesi. Nato a Trieste, il giovaneaveva conquistato tutta la sua città grazie alle sue spettacolari performance di break dance e balli acrobatici. Visto L'articolo proviene da Inews.it.

