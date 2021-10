Italia Under 21, Lucca: «Siamo un gruppo forte. Mi fido di me stesso, al Pisa devo molto» (Di martedì 5 ottobre 2021) Lorenzo Lucca, giovane bomber del Pisa, ha parlato in conferenza stampa della sua avventura in Under 21 e non solo Conferenza stampa per Lorenzo Lucca. Il giovane attaccante dell’Italia Under 21 ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: PAROLE MANCINI – «Sono contento del percorso che sto facendo e sono fiero che il ct abbia speso queste parole per me. Cerco di dare il massimo e migliorare settimana dopo settimana». SCARSO MINUTAGGIO GIOVANI – «Penso solo che noi giovani dobbiamo avere spazio per dimostrare quanto valiamo- Più si gioca e più le nostre capacità aumentano nel vivere la partita». DESCRIZIONE – «Anche essendo alto due metri me la cavo con i piedi, ma il mio punto di forza è la fisicità. I colpi di testa poi sono il mio pane». gruppo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Lorenzo, giovane bomber del, ha parlato in conferenza stampa della sua avventura in21 e non solo Conferenza stampa per Lorenzo. Il giovane attaccante dell’21 ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: PAROLE MANCINI – «Sono contento del percorso che sto facendo e sono fiero che il ct abbia speso queste parole per me. Cerco di dare il massimo e migliorare settimana dopo settimana». SCARSO MINUTAGGIO GIOVANI – «Penso solo che noi giovani dobbiamo avere spazio per dimostrare quanto valiamo- Più si gioca e più le nostre capacità aumentano nel vivere la partita». DESCRIZIONE – «Anche essendo alto due metri me la cavo con i piedi, ma il mio punto di forza è la fisicità. I colpi di testa poi sono il mio pane»....

