Italia-Spagna, quante battaglie. Ma ora sono loro a cercare la rivincita (Di martedì 5 ottobre 2021) Di nuovo in campo, per attribuire un nuovo significato al San Siro della Svezia e per cercare la conferma contro la Spagna delle 'Furie Rosse'. E' grande attesa per la Nazionale campione d'Europa di Roberto Mancini che si prepara a sfidare la selezione di Luis Enrique già battuta nel percorso che ha portato a Wembley. sono sette le vittorie degli azzurri nei precedenti, cinque delle furie rosse e undici i pareggi. Ora c'è una semifinale di Nations League da vivere e in un 2021 insaziabile, Roberto Mancini ha ancora fame. Vincere aiuta a vincere, vale anche in vista di un Mondiale che vale tantissimo. La prima sfida risale alle Olimpiadi del 1920 e sorrise alla Spagna, quattro anni dopo l'Italia si impose di misura. Nei Mondiali del 1934 però fu l'Italia ad avere la meglio sulla ...

