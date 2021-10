Italia, nuova maglia firmata Puma per la Nations League (Di martedì 5 ottobre 2021) Puma ha sviluppato ULTRAWEAVE, la sua tecnologia per l’abbigliamento ad alte prestazioni più leggera di sempre, progettata per offrire la maglia da gioco più veloce. La nuova tecnologia farà il suo debutto in campo il 6 ottobre, indossata dalla Nazionale Italiana in occasione della semifinale di Nations League contro la Spagna. La maglia sarà utilizzata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 ottobre 2021)ha sviluppato ULTRAWEAVE, la sua tecnologia per l’abbigliamento ad alte prestazioni più leggera di sempre, progettata per offrire lada gioco più veloce. Latecnologia farà il suo debutto in campo il 6 ottobre, indossata dalla Nazionalena in occasione della semifinale dicontro la Spagna. Lasarà utilizzata L'articolo

Advertising

robersperanza : Una bella vittoria al primo turno. In Italia, come in Germania, vincono le forze progressiste che ripartono dal ril… - riotta : Il successo di @BeppeSala a Milano, città culla di Forza Italia e Lega, esprime la forza personale del sindaco usce… - ilfoglio_it : Non solo i successi sportivi: l’energia post pandemia, il governo Draghi e pure l’ultima campagna elettorale sono… - giorgio757 : RT @liliaragnar: Tornano alla carica, entro 2 anni tutti con il chip in Italia Microchip sottocutaneo: Nuova normativa Europea, entro due a… - maurogab1 : RT @Valenti44837922: Per Burioni i morti da danni da siero anticovid NEL MONDO sarebbe 1 (in Nuova Zelanda), mentre il rapporto Aifa pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia nuova Il lusso abita in Fendi Casa ... Lualdi e Porro, progettista tra i tanti importanti marchi di arredo quali Alessi, Audi, B&B Italia,... dal 5 ottobre al 12 ottobre, per svelare in anteprima la nuova collezione Fendi Casa. La ...

Ex on the Beach Italia: Daniele Tosto ci racconta cosa ha fatto dopo lo show Pronto a rivedere la mitica mossa dei capelli? Daniele Tosto è tornato per aggiornarci sulla sua vita dopo Ex on the Beach Italia ! Aspettando la nuova e terza stagione dello show più bollente - va in onda da mercoledì 13 ottobre: alle 22.00 su MTV - abbiamo ritrovato i protagonisti delle scorse edizioni per sapere come ...

Trombocitopenia immunitaria cronica, in Italia nuova terapia Yahoo Finanza Inaugurata nell’hub tecnologico IMQ una nuova camera schermata semianecoica di ultima generazione (Adnkronos) - La nuova camera EMC, tra le più grandi in Europa, è da poco operativa nell’hub IMQ, uno dei maggiori centri ad alta tecnologia ...

Covid: 2.466 i positivi e 50 le vittime in 24 ore (ANSA) - ROMA, 05 OTT - Sono 2.466 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.612. Sono invece 50 le vittime in un giorno, ...

... Lualdi e Porro, progettista tra i tanti importanti marchi di arredo quali Alessi, Audi, B&B,... dal 5 ottobre al 12 ottobre, per svelare in anteprima lacollezione Fendi Casa. La ...Pronto a rivedere la mitica mossa dei capelli? Daniele Tosto è tornato per aggiornarci sulla sua vita dopo Ex on the Beach! Aspettando lae terza stagione dello show più bollente - va in onda da mercoledì 13 ottobre: alle 22.00 su MTV - abbiamo ritrovato i protagonisti delle scorse edizioni per sapere come ...(Adnkronos) - La nuova camera EMC, tra le più grandi in Europa, è da poco operativa nell’hub IMQ, uno dei maggiori centri ad alta tecnologia ...(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Sono 2.466 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.612. Sono invece 50 le vittime in un giorno, ...