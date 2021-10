Italia nella morsa del maltempo, grandinate e forti raffiche di vento da nord a Sud (Di martedì 5 ottobre 2021) Italia nella morsa del maltempo. La perturbazione atlantica, battezzata Christian, che si è abbattuta ieri sulle regioni settentrionali e parte dei settori occidentali del Centro-Sud, continuerà a determinare condizioni di maltempo anche nelle prossime ore su buona parte del Paese. Secondo l’allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile, oggi persisteranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrice e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di martedì 5 ottobre, ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021)del. La perturbazione atlantica, battezzata Christian, che si è abbattuta ieri sulle regioni settentrionali e parte dei settori occidentali del Centro-Sud, continuerà a determinare condizioni dianche nelle prossime ore su buona parte del Paese. Secondo l’allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile, oggi persisteranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali, frequente attività elettrice edi. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di martedì 5 ottobre, ...

Advertising

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! ??????? L'Italia under-21 di volley batte 3-0 la Russia e… - officialmaz : Una corsa epica, come e più di sempre. La sfortuna si accanisce su #Moscon, in fuga commovente. Ma è l'anno dell'It… - Open_gol : Gli “azzurrini” di Angiolino Frigoni entrano nella storia della pallavolo italiana: sono i primi a vincere il mondi… - gild_hunter : @salomone_l @OfficialSSLazio Chiarissimo progetto persecutorio. Ma come fate a resta in Italia? Pensato mai di anda… - AlvisiConci : RT @laura_ceruti: Caro @PieroSansonetti non so se tutto il Pd appoggi così convintamente Draghi, Forza Italia si, ma all'interno del PD nel… -