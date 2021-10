Italia, forte scossa di terremoto.Panico:gente in strada (Di martedì 5 ottobre 2021) Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina al confine tra Italia e Svizzera. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 07:39 di questa mattina, martedì 5 ottobre 2021. Il terremoto è stato registrato al confine tra Italia e Svizzera, coordinate geografiche (lat, lon) 45.981, 7.483 ad una profondità di 8 chilometri. In Italia, stando alle prime segnalazioni sui social media, la scossa di terremoto delle 7.39 è stata avvertita distintamente ad Aosta. Secondo Emsc, il sisma si è verificato a 34 chilometri a nord di Aosta. terremoto Svizzera, i comuni Italiani più vicini all'epicentro ... Leggi su howtodofor (Di martedì 5 ottobre 2021) Unadiè stata registrata questa mattina al confine trae Svizzera. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ladi magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 07:39 di questa mattina, martedì 5 ottobre 2021. Ilè stato registrato al confine trae Svizzera, coordinate geografiche (lat, lon) 45.981, 7.483 ad una profondità di 8 chilometri. In, stando alle prime segnalazioni sui social media, ladidelle 7.39 è stata avvertita distintamente ad Aosta. Secondo Emsc, il sisma si è verificato a 34 chilometri a nord di Aosta.Svizzera, i comunini più vicini all'epicentro ...

