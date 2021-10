Italia, ecco la nuova maglia per la Nations League (Di martedì 5 ottobre 2021) nuova maglia per l’Italia in Nations League. Gli azzurri indosseranno una divisa firmata Puma con la tecnologia Ultraweave, che farà il suo debutto in campo domani contro la Spagna e che sarà utilizzata esclusivamente per le gare di Nations League e sarà poi indossata dalla Nazionale femminile nelle gare di ottobre. La maglia ha un telaio di base di soli 72 grammi, con un’estrema riduzione del peso ottenuta grazie al tessuto in woven caratterizzato da un’elasticità meccanica a 4 direzioni che rende giocatori e squadre Puma più veloci e dinamici. Lo speciale materiale Ultraweave è stato incorporato nella trama Renaissance dell’attuale maglia Home. ecco la nota della FIGC: “ULTRAWEAVE, nato a seguito di anni di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021)per l’in. Gli azzurri indosseranno una divisa firmata Puma con la tecnologia Ultraweave, che farà il suo debutto in campo domani contro la Spagna e che sarà utilizzata esclusivamente per le gare die sarà poi indossata dalla Nazionale femminile nelle gare di ottobre. Laha un telaio di base di soli 72 grammi, con un’estrema riduzione del peso ottenuta grazie al tessuto in woven caratterizzato da un’elasticità meccanica a 4 direzioni che rende giocatori e squadre Puma più veloci e dinamici. Lo speciale materiale Ultraweave è stato incorporato nella trama Renaissance dell’attualeHome.la nota della FIGC: “ULTRAWEAVE, nato a seguito di anni di ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo la pausa per le amministrative riprende l’itinerario per l’Italia. Oggi in partenza per la Sardegna, ecco gli… - TizianaFerrario : la vergogna di capi di stato e vippume vario con le società offshore x evadere e nascondere soldi poco puliti .Ecco… - borghi_claudio : @Diana3353 Ecco, questa è una lettura un po' sbrigativa ma in effetti questo nei dati si può leggere. Forza Italia… - Biagiothai : RT @tweetnewsit: METEO - MALTEMPO persistente sull'ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo: scatta l'ALLERTA della Protezione Civile, ecco… - shiwasekitai : RT @redazioneiene: Roberto Jonghi Lavarini, il “Barone Nero”, è ora indagato dopo l’inchiesta di Fanpage che ha coinvolto alcuni esponenti… -