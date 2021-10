Istruzione 0-6 anni, ok dal Governo per il piano 2021-2025: interventi di edilizia e formazione del personale (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ha deliberato l'adozione del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di Istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025, con la ripartizione del fondo annuale da 309 milioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Patrizio Bianchi, ha deliberato l'adozione deldi azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e diper i bambini di età compresa tra zero e seiper il quinquennio, con la ripartizione del fondo annuale da 309 milioni. L'articolo .

