Istat, Lievi aumenti per il potere d’acquisto delle famiglie (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo trimestre dell’anno, l’incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil si è sensibilmente ridotta in termini tendenziali per la consistente riduzione delle uscite, solo in parte compensato da un calo nelle entrate. Il reddito disponibile delle famiglie e il loro potere d’acquisto hanno segnato Lievi aumenti, mentre la crescita sostenuta dei consumi finali ha sospinto al ribasso la propensione al risparmio, rimasta tuttavia a livelli superiori a quelli registrati prima della crisi. La quota di profitto e il tasso di investimento delle società non finanziarie si sono leggermente ridotte rispetto al primo trimestre dell’anno in corso”. Lo rende noto l’Istat nel conto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo trimestre dell’anno, l’incidenza del deficitAmministrazioni pubbliche sul Pil si è sensibilmente ridotta in termini tendenziali per la consistente riduzioneuscite, solo in parte compensato da un calo nelle entrate. Il reddito disponibilee il lorohanno segnato, mentre la crescita sostenuta dei consumi finali ha sospinto al ribasso la propensione al risparmio, rimasta tuttavia a livelli superiori a quelli registrati prima della crisi. La quota di profitto e il tasso di investimentosocietà non finanziarie si sono leggermente ridotte rispetto al primo trimestre dell’anno in corso”. Lo rende noto l’nel conto ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Istat, Lievi aumenti per il potere d’acquisto delle famiglie - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo trimestre dell’anno, l’incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pi… - CorriereCitta : Istat, Lievi aumenti per il potere d’acquisto delle famiglie - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Istat, Lievi aumenti per il potere d’acquisto delle famiglie -… - ItaliaNotizie24 : Istat, Lievi aumenti per il potere d’acquisto delle famiglie -

Ultime Notizie dalla rete : Istat Lievi Istat: nel II trimestre reddito famiglie +0,5%, boom consumi +5,4% ...II trimestre il reddito disponibile delle famiglie e il loro potere d'acquisto hanno segnato "lievi ... Secondo i dati dell'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dello 0,5% rispetto al ...

Depressione, in Italia ne soffrono quasi tre milioni di persone Secondo i dati Istat, in Italia ci sono poco più di 2,8 milioni di depressi. Di questi 1,3 milioni soffrono di ... Gli altri tipi di depressione possono essere invece più lievi e soprattutto transitori. ...

Istat, Lievi aumenti per il potere d’acquisto delle famiglie LiberoQuotidiano.it Istat, Lievi aumenti per il potere d’acquisto delle famiglie ROMA (ITALPRESS) - "Nel secondo trimestre dell'anno, l'incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil si è sensibilmente ridotta in termini ...

Nel secondo trimestre pressione fiscale in lieve riduzione. Migliora il deficit/Pil La pressione fiscale è stata pari al 41,9%, in riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell`anno precedente. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto a ...

...II trimestre il reddito disponibile delle famiglie e il loro potere d'acquisto hanno segnato "... Secondo i dati dell', il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dello 0,5% rispetto al ...Secondo i dati, in Italia ci sono poco più di 2,8 milioni di depressi. Di questi 1,3 milioni soffrono di ... Gli altri tipi di depressione possono essere invece piùe soprattutto transitori. ...ROMA (ITALPRESS) - "Nel secondo trimestre dell'anno, l'incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil si è sensibilmente ridotta in termini ...La pressione fiscale è stata pari al 41,9%, in riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell`anno precedente. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto a ...