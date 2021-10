“Irregolarità in appalti per emergenza Covid”: l’avvocato Di Donna indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze (Di martedì 5 ottobre 2021) l’avvocato Luca Di Donna, 43enne ordinario di Diritto privato alla Sapienza e già collega di studio dell’ex premier Giuseppe Conte, è indagato – insieme ad altre tre persone almeno – dalla Procura di Roma per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite. L’ipotesi accusatoria riguarda supposte Irregolarità dell’assegnazione di appalti e forniture da parte della Struttura commissariale per l’emergenza Covid, del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia, l’agenzia nazionale per gli investimenti guidata dall’ex commissario Domenico Arcuri. Martedì, su incarico dei pm, la polizia giudiziaria ha perquisito studi e abitazioni degli indagati sequestrando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021)Luca Di, 43enne ordinario di Diritto privato alla Sapienza e già collega di studio dell’ex premier Giuseppe Conte, è– insieme ad altre tre persone almeno – dalla Procura di Roma peraldiillecite. L’ipotesi accusatoria riguarda suppostedell’assegnazione die forniture da parte della Struttura commissariale per l’, del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia, l’agenzia nazionale per gli investimenti guidata dall’ex commissario Domenico Arcuri. Martedì, su incarico dei pm, la polizia giudiziaria ha perquisito studi e abitazioni degli indagati sequestrando ...

