“Io sono Babbo Natale”, l’ultimo film di Proietti alla Festa del Cinema (Di martedì 5 ottobre 2021) Dal 3 novembre sarà disponibile in sala il nuovo film con Gigi Proietti, “Io sono Babbo Natale”. Il film di Falcone con Giallini sarà in pre-apertura alla sedicesima Festa del Cinema di Roma, come riporta Ansa.it. La trama del film di Falcone Ettore, interpretato da Marco Giallini, è un ex galeotto che ha una vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive né di vita né di carriera: la sua idea è di continuare nella carriera di rapinatore. Ettore si ritroverà in casa con un simpatico signore, Nicola, interpretato da Gigi Proietti. Nicola non ha oggetti di valore ma ha un’incredibile rivelazione per Ettore: “Io sono Babbo Natale!”. Sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Dal 3 novembre sarà disponibile in sala il nuovocon Gigi, “Io”. Ildi Falcone con Giallini sarà in pre-aperturasedicesimadeldi Roma, come riporta Ansa.it. La trama deldi Falcone Ettore, interpretato da Marco Giallini, è un ex galeotto che ha una vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive né di vita né di carriera: la sua idea è di continuare nella carriera di rapinatore. Ettore si ritroverà in casa con un simpatico signore, Nicola, interpretato da Gigi. Nicola non ha oggetti di valore ma ha un’incredibile rivelazione per Ettore: “Io!”. Sarà ...

