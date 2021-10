“Io sono Babbo Natale”, l’ultimo film di Gigi Proietti in sala dal 3 novembre: il trailer (Di martedì 5 ottobre 2021) Ci ha lasciati lo scorso due novembre, a 80 anni precisi, chiudendo simbolicamente un cerchio. Ma non prima di aver lasciato un’ultima, grande, sorpresa per i propri fan. A partire dal prossimo 3 novembre uscirà difatti nelle sale cinematografiche Io sono Babbo Natale, diretto da Edoardo Falcone nonché ultimo film interpretato da Gigi Proietti. Il progetto approderà, inoltre, in anteprima il 13 ottobre, in occasione della pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2021, dedicando un posto d’onore a uno degli interpreti simbolo della tradizione romana. View this post on Instagram Un post condiviso da Lucky Red (@luckyred) Io sono Babbo Natale, un ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 ottobre 2021) Ci ha lasciati lo scorso due, a 80 anni precisi, chiudendo simbolicamente un cerchio. Ma non prima di aver lasciato un’ultima, grande, sorpresa per i propri fan. A partire dal prossimo 3uscirà difatti nelle sale cinematografiche Io, diretto da Edoardo Falcone nonché ultimointerpretato da. Il progetto approderà, inoltre, in anteprima il 13 ottobre, in occasione della pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2021, dedicando un posto d’onore a uno degli interpreti simbolo della tradizione romana. View this post on Instagram Un post condiviso da Lucky Red (@luckyred) Io, un ...

Advertising

SkyTG24 : Io sono Babbo Natale, trailer della commedia con Gigi Proietti e Marco Giallini - CorneliaHale94 : @lisaquac81 Dopo la tappa di giugno (29 giugno, io e il babbo) sono poi andata a fine agosto - arriviamo ad ottobre… - PiselloLiberale : @dreamombra @GigiEinaudi Un sono mica ì su babbo - svkiro : babbo natale con l’armatura in mezzo a un deserto ti chiede l’anima oscura e poi cerca di ucciderti con uno spadone… - chilisummer : @GgvfLucien Che tu e il tu babbo dobbiate andare a Pisa per una visita pure importante, quello che sia, per me è u… -