«Io sono Babbo Natale» | l’ultimo film con Gigi Proietti

(Di martedì 5 ottobre 2021) La barba bianca, la giubba rossa e una cantina piena zeppa di giocattoli: l’ultima apparizione di Gigi Proietti sul grande schermo ha le sembianze di Babbo Natale. Il film è Io sono Babbo Natale, è diretto da Edoardo Falcone e arriverà al cinema il 3 novembre, con un mese di anticipo rispetto alle vacanze natalizie, una sorta di regalo anticipato per dare l’ultimo saluto a Proietti, scomparso il 2 novembre del 2020, giorno del suo ottantesimo compleanno. In questa commedia molto leggera e molto divertente interpreta Nicola, un simpatico signore che custodisce gelosamente la sua vera identità, ossia quella del Babbo portadoni che ogni 25 dicembre fa la felicità di milioni di bambini. https://www.youtube.com/watch?v=YMJQT7FQDBk

Sarà un Natale spensierato ma, soprattutto colmo di doni e di buoni sentimenti, come vuole la tradizione. La stagione cinematografica delle feste inizia il 3 novembre con "IoNatale", il nuovo film di Edoardo Falcone, di cui è ora disponibile il trailer, che vede sullo schermo due eccezionali interpreti: Marco Giallini e Gigi Proietti. Un film pensato per la ...È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: 'ioNatale!'. Ma sarà davvero lui?...Eletto anche il nuovo presidente della Ghiringhella di Villasanta. Angela Labranca guiderà l'associazione fino ad aprile 2022.“Ho scritto il film pensando a Gigi Proietti e Marco Giallini. Perché nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità”. Edoardo Falcon ...