Investire in immobili | un asset importante I trend e le aree nel mirino degli investitori a Milano | Roma e Napoli

Milano – "La casa resta ancora un asset importante che attira gli investimenti dei risparmiatori nonostante il lieve calo registrato dalle compravendite con questa finalità. Nelle grandi città gli acquisti per investimento, nella prima parte del 2021, hanno rappresentato il 23,2%, in lieve calo rispetto al periodo pre-pandemia quando erano intorno al 24,9%. Analizzando Milano, Roma e Napoli vediamo come il dato di Milano è perfettamente in linea con quello nazionale e si posiziona intorno al 23%. Roma è decisamente al di sotto con il 17,4% mentre a Napoli si segnala la percentuale più elevata con il 35%. Quest'ultima città insieme al capoluogo lombardo hanno segnalato una contrazione della percentuale, a causa dei cambiamenti che ...

