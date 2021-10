Intervista col vampiro | Bailey Bass interpreterà Claudia nella serie

(Di martedì 5 ottobre 2021) La giovane attricesarà l'interprete dicol, tratta dai romanzi di Anne Rice.colha trovato la sua: la giovane attriceè infatti entrata a far parte del cast dellache verrà prodotta per AMC. Il progetto riporta sugli schermi televisivi i romanzi scritti da Anne Rice dopo la realizzazione di un film, distribuito nelle sale nel 1994, con star Tom Cruise, Brad Pitt e Kristen Dunst.storia raccontata incol, il ruolo affidato a, è ...

La giovane attrice Bailey Bass sarà l'interprete di Claudia nella serie Intervista col vampiro, tratta dai romanzi di Anne Rice. Intervista col vampiro ha trovato la sua Claudia: la giovane attrice Ba ...