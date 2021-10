Inter | nuovo addio a Gennaio | si fa avanti la Liga!

(Di martedì 5 ottobre 2021) Alexis Sanchez sta diventando un problema per l’, l’attaccante cileno è sempre più scontento della sua attuale situazione in nerazzurro. Il cileno in due stagioni non è riuscito ad essere determinante, limitato da infortuni e problemi vari. La strada sembra quella dell’, il giocatore piace in Spagna a Betis e Siviglia, ma farebbe sul serio anche il Barcellona. I blaugrana sarebbero a caccia di un rinforzo per il reparto offensivo e vorrebbero acquistarlo in prestito acon diritto di riscatto. Sanchez sarebbe a sua volta moltoessato a tornare al Camp Nou. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Inter : ?? | INTER ESPORTS Nuova Stagione, Nuova Squadra, Nuovo Esports Logo ??? To be continued.... - Gazzetta_it : Onana, c'è l'accordo, ma Handanovic... #Inter - Inter : ?? | ESPORTS Nuovo logo ? Nuovo team ? Nuova stagione ? Che le FIFA Global Series abbiano inizio! ?????… - Dilloel : Ora che #Milano ha vinto l’interista #Sala, finalmente andremo avanti con ‘sto stadio nuovo? #Inter - imcalhainter : RT @FcInterNewsit: ??? Nuovo stadio, #Sala lancia un altro messaggio di grande apertura ???? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuovo

Commenta per primo L'ha già l'accordo per Onana . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il portiere dell' Ajax , in ... finendo la stagione in Olanda per diventare poi ilestremo difensore ...Come segno di protesta , sedici anni dopo Messina -del novembre 2005, quando Marc Zoro fermò ... Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine dell'inaugurazione delcentro VAR a ...Saipem (+0,2%) resta ben impostata al rialzo dopo la notizia dell'aggiudicazione di nuovi contratti di perforazione terra in Medio Oriente e in Sudamerica della durata di circa 15 e del valore comples ...La Juventus a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Non c’è solo Vlahovic nei radar della dirigenza bianconera ...