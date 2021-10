Insulti a Koulibaly | un tifoso della Fiorentina racconta | Una donna ha tentato di fermarli | insultata a sua volta

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un anonimohato al Corriere Fiorentino la sua versione dell'episodio di razzismo avvenuto domenica scorsa al termine di-Napoli, quando dei calciatori azzurri (su tutti) sono stati presi di mira da una partetifoseria viola per il coloreloro pelle. FOTO: Imago Ilche unaha provato a chiedere di smetterla, ma si è presa a suadegliin quanto. "Magari c'entrano persone che non sono neanche razziste, ma quando sono lì finisce che si fanno trascinare, specie se le cose vanno male. Non ce lo meritiamo" ha detto.

Contributo vedi anche Fiorentina - Napoli,razzisti a: aperta un'inchiesta Ora il futuro del numero 9 è incerto, ma il fatto che importanti club possano bussare alla sua porta è ...Sì, perché, dato che è sempre al centro, Vlahovic, purtroppo, nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta era finito al centro dei solitirazzisti. Prima degli inulti ae ai ...Fulvio Marrucco, avvocato, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare di Koulibaly e del Napoli.'Magari c'entrano persone che non sono neanche razziste, ma quando sono lì finisce che si fanno trascinare, specie se le cose vanno male. Già durante la gara Osimhen era stato preso di mira per via di ...