Instagram | WhastApp e Facebook ora funzionano Ma cosa ha causato il down?

Roma – WhatsApp ora funziona, come Facebook e Instagram. Problemi risolti e il down, durato circa 7 ore, è alle spalle. La galassia di Mark Zuckerberg è andata in tilt per circa 7 ore, a partire dalle 17.40 italiane di lunedì 4 ottobre, e si è riaccesa gradualmente a partire dall'1 del mattino di oggi, martedì 5 ottobre. "Ci scusiamo per l'interruzione: so quanto fate affidamento sui nostri servizi per restare connessi con le persone a cui tenete", ha detto Zuckerberg in un messaggio. Cos'è successo? Il blocco dell'app di messaggistica e dei social è stato causato dalle provocato da modifiche alla configurazione dei router che gestiscono il traffico di rete tra i vari centri dati. "Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri centri dati e hanno bloccato i ...

lalisa739 : Ma TWITTER e altri brand che prendono pe il culo whastapp insta etc Ahahaha #Instagram e WhatsApp #WhatsApp e Insta… - _Valealizzi_ : RT @louis91svn: instagram down e anche whastapp, l’unica certezza è il mondo di twitter #instagramdown - bennifrusone : sono tornati whastapp e instagram finalmente gliel’avemo fatta - bubisconosciuta : RT @sosconnessa: ok che instagram e whastapp sono in down ma davvero non hai niente di meglio da fare che passare il tempo sul profilo di u… - sosconnessa : ok che instagram e whastapp sono in down ma davvero non hai niente di meglio da fare che passare il tempo sul profi… -