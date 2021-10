Instagram, Facebook e WhatsApp down: Mark Zuckerberg perde 6 miliardi di dollari (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Con il ‘down’ di ieri di Facebook, WhatsApp, Instagram, il valore netto stimato di Mark Zuckerberg, fondatore e Ceo di Facebook, è sceso di circa 6 miliardi di dollari (5,165 miliardi di euro) lunedì, principalmente a causa del crollo delle azioni del popolare social network dopo i problemi sofferti ieri dalle tre piattaforme, tutte di proprietà di Facebook, i cui servizi sono ripresi dopo diverse ore. Secondo i dati del Bloomberg Billionaires Index, la fortuna personale di Zuckerberg è scesa lunedì a 122 miliardi di dollari (105,039 miliardi di euro), un calo di 6,11 miliardi di dollari (5,26 ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Con il ‘’ di ieri di, il valore netto stimato di, fondatore e Ceo di, è sceso di circa 6di(5,165di euro) lunedì, principalmente a causa del crollo delle azioni del popolare social network dopo i problemi sofferti ieri dalle tre piattaforme, tutte di proprietà di, i cui servizi sono ripresi dopo diverse ore. Secondo i dati del Bloomberg Billionaires Index, la fortuna personale diè scesa lunedì a 122di(105,039di euro), un calo di 6,11di(5,26 ...

