Infortunio Pessina: lesione di II grado al flessore della coscia destra (Di martedì 5 ottobre 2021) Infortunio Pessina: lesione di secondo grado al flessore della coscia destra per il centrocampista dell'Atalanta Tegola per l'Atalanta e Gian Piero Gasperini. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Matteo Pessina non hanno dato risposte positive. Il centrocampista classe 1997 si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione di II grado al flessore della coscia destra. Possibile che il giocatore della Dea abbia chiuso con la partita contro il Milan il suo 2021, anche se l'Atalanta spera di recuperarlo per il mese di dicembre.

