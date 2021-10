Inchiesta Università, indagato anche Andreoni. Il pm su Galli: «Allontanava altri candidati», lo scontro con la collega Gismondo (Di martedì 5 ottobre 2021) Oltre al virologo Massimo Galli, indagato dalla procura di Milano, spunta anche il nome di Massimo Andreoni, ordinario alla Sapienza di Roma, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e primario al policlinico Tor Vergata. Entrambi sono indagati insieme ad altri docenti per presunti concorsi pilotati e irregolarità nelle iscrizioni alle facoltà di medicina. Andreoni risponde di falso in concorso con Galli e altri colleghi, come componente della commissione giudicatrice del concorso bandito nel luglio 2020 per un professore di seconda fascia all’Università di Torino. Sono 24 i docenti universitari indagati, per un totale di 33 indagati in tutto. L’Inchiesta ipotizza a vario titolo i reati di ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Oltre al virologo Massimodalla procura di Milano, spuntail nome di Massimo, ordinario alla Sapienza di Roma, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e primario al policlinico Tor Vergata. Entrambi sono indagati insieme addocenti per presunti concorsi pilotati e irregolarità nelle iscrizioni alle facoltà di medicina.risponde di falso in concorso concolleghi, come componente della commissione giudicatrice del concorso bandito nel luglio 2020 per un professore di seconda fascia all’di Torino. Sono 24 i docenti universitari indagati, per un totale di 33 indagati in tutto. L’ipotizza a vario titolo i reati di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Inchiesta nelle università, indagato anche l'infettivologo Massimo Galli. Per il Pm: 'Favorì le assunzioni di cand… - niUINterest : RT @ultimenotizie: Il virologo milanese Massimo #Galli, già primario del reparto di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, risult… - elevated_basics : RT @fratotolo2: #MassimoGalli è fra i 24 professori indagati per turbativa d’asta e falso ideologico dalla Procura di Milano in una inchies… - MenegazziMarina : RT @fratotolo2: #MassimoGalli è fra i 24 professori indagati per turbativa d’asta e falso ideologico dalla Procura di Milano in una inchies… - LPincia : RT @sabrimaggioni: Numero chiuso all’università Inchiesta su iscrizioni “pilotate”: 24 professori indagati, c’è anche l’infettivologo Mas… -