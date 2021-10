Inchiesta università: 33 indagati, anche Massimo Galli (Di martedì 5 ottobre 2021) C'è anche l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli tra i docenti indagati nell'Inchiesta della procura di Milano su presunte iscrizioni e nomine irregolari per un episodio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) C'èl'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano,tra i docentinell'della procura di Milano su presunte iscrizioni e nomine irregolari per un episodio di ...

Advertising

repubblica : Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta - MediasetTgcom24 : Università, inchiesta su concorsi Medicina: indagato anche Massimo Galli #massimogalli - SkyTG24 : Inchiesta università: indagato anche Massimo Galli - Giusepp65177349 : RT @fratotolo2: #MassimoGalli è fra i 24 professori indagati per turbativa d’asta e falso ideologico dalla Procura di Milano in una inchies… - Marisab79879802 : RT @repubblica: Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta https://t.… -