Inchiesta di Bergamo, esce il “libro verità” di Ranieri Guerra che fa a pezzi il ministro Speranza (Di martedì 5 ottobre 2021) Un libro pesante. Che mette in luce tutte le zone d’ombra della gestione della pandemia nel nostro paese. E attacca ad alzo zero l’inerzia del ministero guidato da Speranza. Parliamo del volume di Ranieri Guerra, ex direttore vicario dell’Oms, ex del comitato tecnico scientifico, indagato dalla procura di Bergamo, a oggi nelle libreria. A cui la verità dedica un’intera pagina. Il libro di Guerra demolisce Speranza L’opera (titolo “Bugie, verità, manipolazioni”) di Guerra, coinvolto nell’Inchiesta della procura di Bergamo, è una sistematica demolizione dell’operazione del governo Conte e del ministro Roberto Speranza. La sua storia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Unpesante. Che mette in luce tutte le zone d’ombra della gestione della pandemia nel nostro paese. E attacca ad alzo zero l’inerzia del ministero guidato da. Parliamo del volume di, ex direttore vicario dell’Oms, ex del comitato tecnico scientifico, indagato dalla procura di, a oggi nelle libreria. A cui ladedica un’intera pagina. IldidemolisceL’opera (titolo “Bugie,, manipolazioni”) di, coinvolto nell’della procura di, è una sistematica demolizione dell’operazione del governo Conte e delRoberto. La sua storia ...

