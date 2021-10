In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei (Di martedì 5 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Il focus degli investitori resta concentrato sulle tendenze inflazionistiche e su come queste potranno condizionare gli interventi delle banche centrali. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,43%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,81%. Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,49%, e composta Parigi, che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Tele) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Il focus degli investitori resta concentrato sulle tendenze inflazionistiche e su come queste potranno condizionare gli interventi delle banche centrali. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,43%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,81%. Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,49%, e composta Parigi, che ...

In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB . Il focus degli investitori resta concentrato sulle tendenze inflazionistiche e su come ...

