In Nations League c'è Italia-Spagna, remake della semifinale di Wembley (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - A tre mesi di distanza dal trionfo europeo la Nazionale va a caccia del bis e mette nel mirino un altro trofeo continentale. La Uefa Nations League, infatti, sbarca in Italia per la fase finale e gli Azzurri sperano di replicare la storica doppietta di coppe siglata dal Portogallo di CR7 nella precedente edizione. Nel cammino italiano ancora una volta c'è la Spagna, nell'ultima sfida superata faticosamente solo ai rigori: gli uomini di Mancini la affronteranno domani sera alle 20.45 a Milano in un replay della semifinale di Wembley. La partita sarà arbitrata dal russo Sergei Karasev. Lo stadio San Siro è già sold-out, 37.000 biglietti venduti, con i tifosi pronti a spingere agli Azzurri verso un'altra ‘notte magica'. Dall'altro lato del tabellone di Nations ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - A tre mesi di distanza dal trionfo europeo la Nazionale va a caccia del bis e mette nel mirino un altro trofeo continentale. La Uefa, infatti, sbarca in Italia per la fase finale e gli Azzurri sperano di replicare la storica doppietta di coppe siglata dal Portogallo di CR7 nella precedente edizione. Nel cammino italiano ancora una volta c'è la, nell'ultima sfida superata faticosamente solo ai rigori: gli uomini di Mancini la affronteranno domani sera alle 20.45 a Milano in un replaydi. La partita sarà arbitrata dal russo Sergei Karasev. Lo stadio San Siro è già sold-out, 37.000 biglietti venduti, con i tifosi pronti a spingere agli Azzurri verso un'altra ‘notte magica'. Dall'altro lato del tabellone di...

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - sscnapoli : 1??2?? Gli azzurri convocati nelle rispettive nazionali?? - teo_acm : RT @AcmDuivel: @J__kcaj Se dovesse succedere sarà win-win per noi: con la Francia vincente avremmo il portiere e il terzino sinistro campio… - trustthebakery : @HaugeFan Io se fossi Mancini lo terrei in panca. Rischi di perdere la partita. Poi conta 0 la nations league eh -