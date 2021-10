In Luce dei Tuoi Occhi Luca morirà? Anticipazioni puntata 13 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Luce dei Tuoi Occhi torna in onda questa sera con la puntata che segna il giro di boa di questa stagione. Anna Valle e Giuseppe Zeno saranno al centro della trama tornando a vestire i panni dei protagonisti tra emozioni e gialli da risolvere. La fiction tornerà anche la prossima settimana, il 12 ottobre, con la quarta puntata in cui Valentina riuscirà a riprendersi e a quel punto scagionerà definitivamente Enrico e così Emma potrà tornare ad occuparsi delle indagini su Martina e sulla sua nascita avvenuta per mano del professor Cantore. ATTENZIONE SPOILER Le Anticipazioni della puntata di Luce dei Tuoi Occhi in onda mercoledì prossimo (la fiction tornerà alla sua collocazione originaria) rivelano ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)deitorna in onda questa sera con lache segna il giro di boa di questa stagione. Anna Valle e Giuseppe Zeno saranno al centro della trama tornando a vestire i panni dei protagonisti tra emozioni e gialli da risolvere. La fiction tornerà anche la prossima settimana, il 12, con la quartain cui Valentina riuscirà a riprendersi e a quel punto scagionerà definitivamente Enrico e così Emma potrà tornare ad occuparsi delle indagini su Martina e sulla sua nascita avvenuta per mano del professor Cantore. ATTENZIONE SPOILER Ledelladideiin onda mercoledì prossimo (la fiction tornerà alla sua collocazione originaria) rivelano ...

