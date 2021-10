“In gravidanza si tirava pugni in pancia. Era cattiva con lui” parla il papà del bimbo ucciso a Perugia (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo ha ucciso e adagiato sul nastro trasportatore del supermercato in cui era entrata per chiedere aiuto, ora il padre di Alex, appena due anni, parla della madre e piange il suo “piccolo tesoro” É disperato e non ha nessuna intenzione di venire in Italia per il processo Norbert Juhàsz, il papà del piccolo Alex ucciso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo hae adagiato sul nastro trasportatore del supermercato in cui era entrata per chiedere aiuto, ora il padre di Alex, appena due anni,della madre e piange il suo “piccolo tesoro” É disperato e non ha nessuna intenzione di venire in Italia per il processo Norbert Juhàsz, ildel piccolo AlexL'articolo proviene da Leggilo.org.

