In fiamme il deposito dell'Atac a Roma, 26 autobus distrutti. Non si esclude la pista dolosa (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo il rogo dello storico Ponte dell'Industria, chiamato dai Romani semplicemente Ponte di Ferro, la Capitale resta ferita da un nuovo incendio che stavolta potrebbe non essere colposo come nel primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo il rogoo storico Ponte'Industria, chiamato daini semplicemente Ponte di Ferro, la Capitale resta ferita da un nuovo incendio che stavolta potrebbe non essere colposo come nel primo ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - Agenzia_Ansa : In fiamme nella notte il deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina… - ronzidante : RT @SkyTG24: Incendio in un deposito #Atac a #Roma, 30 bus distrutti. Le fiamme sarebbero partite da un autobus guasto, come già accaduto i… - CiccioniSe : RT @sempreciro: Fiamme nel deposito #Atac, a fuoco 30 autobus. Sarà stato il nuovo sindaco che si è portato avanti con il lavoro. -