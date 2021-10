In arrivo un nuovo libro-bomba che racconta la “storia vera” della Famiglia Reale (Di martedì 5 ottobre 2021) La monarchia inglese è pronta a ricevere un nuovo attacco con la pubblicazione del libro di Tina Brown, che promette di “cambiare irrevocabilmente” la percezione della Famiglia Reale. Ai problemi causati dal principe Andrea, coinvolto in una causa civile in America, ed al principe Harry, dunque, i royals dovranno aggiungere anche questo. E tutto ciò nell’anno in cui la regina Elisabetta dovrebbe celebrare il suo 70esimo anno di regno. Il Giubileo di Platino della Sovrana, dunque, rischia di essere rovinato anche da quest’opera, che uscirà pochi mesi prima del libro di memorie del principe Harry. Intanto la Sovrana ha fatto rientro al castello di Windsor, mettendo fine alle sue vacanze estive a Balmoral, in Scozia. Il nuovo libro che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 ottobre 2021) La monarchia inglese è pronta a ricevere unattacco con la pubblicazione deldi Tina Brown, che promette di “cambiare irrevocabilmente” la percezione. Ai problemi causati dal principe Andrea, coinvolto in una causa civile in America, ed al principe Harry, dunque, i royals dovranno aggiungere anche questo. E tutto ciò nell’anno in cui la regina Elisabetta dovrebbe celebrare il suo 70esimo anno di regno. Il Giubileo di PlatinoSovrana, dunque, rischia di essere rovinato anche da quest’opera, che uscirà pochi mesi prima deldi memorie del principe Harry. Intanto la Sovrana ha fatto rientro al castello di Windsor, mettendo fine alle sue vacanze estive a Balmoral, in Scozia. Ilche ...

