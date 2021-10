Impennata delle bollette, l’Ue non trova l’accordo (Di martedì 5 ottobre 2021) I prezzi dell’energia aumentano e gli europei non riescono a trovare una risposta comune. L’Impennata dell’elettricità e del gas potrebbe trasformarsi in una seria minaccia sulla ripresa economica e al tempo stesso rischia di essere un freno per la transizione climatica e di mettere in scacco il Green New Deal europeo. La Commissione Ue avrebbe dovuto presentare ieri delle proposte sull’energia, ma ha rimandato al 13 ottobre, perché i 27 frenano sul progetto di estendere l’Ets (Emission trading System, il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 ottobre 2021) I prezzi dell’energia aumentano e gli europei non riescono are una risposta comune. L’dell’elettricità e del gas potrebbe trasformarsi in una seria minaccia sulla ripresa economica e al tempo stesso rischia di essere un freno per la transizione climatica e di mettere in scacco il Green New Deal europeo. La Commissione Ue avrebbe dovuto presentare ieriproposte sull’energia, ma ha rimandato al 13 ottobre, perché i 27 frenano sul progetto di estendere l’Ets (Emission trading System, il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

