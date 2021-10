Il voto delle comunali premia Pd e Fdi e cambia i rapporti di forza nelle coalizioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Non guardate solo il dato delle coalizioni: guardate i rapporti di forza nelle coalizioni. Fino ad oggi i protagonisti del duello amministrative erano Beppe Grillo (e le sue candidate vincenti nelle grandi città, Virginia Raggi e Chiara Appendino) e Matteo Salvini (che in questi anni ha conquistato tutte le grandi regioni del nord al centrodestra con i suoi governatori, da Luca Zaia ad Attilio Fontana). Da ieri, invece, i due partiti-cardine della coalizione si reggono su Enrico Letta e su Giorgia Meloni, ovvero sul ruolo cardine di Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Ecco perché bisogna leggere questi dati con molta attenzione. Fare la tara delle liste civiche, della dispersione, dell’astensionismo. Ma il primo segnale che si stacca dalla ... Leggi su tpi (Di martedì 5 ottobre 2021) Non guardate solo il dato: guardate idi. Fino ad oggi i protagonisti del duello amministrative erano Beppe Grillo (e le sue candidate vincentigrandi città, Virginia Raggi e Chiara Appendino) e Matteo Salvini (che in questi anni ha conquistato tutte le grandi regioni del nord al centrodestra con i suoi governatori, da Luca Zaia ad Attilio Fontana). Da ieri, invece, i due partiti-cardine della coalizione si reggono su Enrico Letta e su Giorgia Meloni, ovvero sul ruolo cardine di Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Ecco perché bisogna leggere questi dati con molta attenzione. Fare la taraliste civiche, della dispersione, dell’astensionismo. Ma il primo segnale che si stacca dalla ...

Advertising

lauraboldrini : Il voto di oggi indica un forte consenso per il @pdnetwork e il centrosinistra e una pesante sconfitta delle destre… - you_trend : ?? Ecco un riepilogo dell'affluenza finale nei 5 principali comuni al voto, confrontata con la stessa ora delle comu… - serracchiani : Le cittadine ed i cittadini ci stanno restituendo grande fiducia attraverso il loro voto e noi questa fiducia dobbi… - lucabattanta : RT @DuccioTessadri: @borghi_claudio Che vogliano 'accelerare', non vi è dubbio, ma l'esito delle elezioni amministrative non deve essere un… - 1984_pinto : RT @you_trend: Nei 118 comuni al voto con più di 15.000 abitanti, questo è il risultato delle elezioni: - 57 comuni eleggono il sindaco al… -